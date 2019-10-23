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  • 23.10.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 19:18

'da 6 kişilik huş çetesi çökertildi

’nın Alanya ilçesinde polisin huş çetesine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

Dev operasyon! Fuhuş çetesi çökertildi

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi hşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda A.S. (17) A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. isimli kadın ile (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında da para karşılığı fuhuşsa aracılık ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 6 şüpheli 7 saat süren sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

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