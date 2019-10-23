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Tarihi ayıp

 Sirkeci'de 20. yüzyılın başında inşa edilen , görüntüsü ile üzmeye devam ediyor. mimar D'Arronco tarafından yapılan tarihi bina, bakımsızlık nedeniyle adeta viraneyi andırıyor. Son olarak tarihi ayıbımız sınırları aştı. İşte haberin detayları ve 23 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler...

Tarihi ayıp
İstanbul Sirkeci'de 20. yüzyılın başında inşa edilen , görüntüsü ile üzmeye devam ediyor. mimar D'Arronco tarafından yapılan tarihi bina, bakımsızlık nedeniyle adeta viraneyi andırıyor. Son olarak tarihi ayıbımız sınırları aştı.

n ve Fransız tarihçiler Han'ın kurtarılması için serzenişte bulundu.




'KURU EKMEĞE MUHTAÇTIM'
Dünyaca ünlü şef- Hüseyin Özer, kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldiğini söyledi. 'da Sofra restoranlarının sahibi Özer, 70 yıllık mücadelesinin büyük zorluklarla geçtiğini ifade ederek, "Şimdi Londra'da güzel ülkemin yemeklerini sunarak İngilizler'e beğendirmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.



MONA LİSA'NIN İKİZİ DAVASI
1960'larda Londra'da bulunan ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun ilk versiyonu olduğu iddia edilen tablonun davası, İtalya'da başladı. Tarihçiler arasında eserin Da Vinci'ye ait olup olmadığı tartışmaları devam ediyor.

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