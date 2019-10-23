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  • 23.10.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 22:45

'te bir ! 5 dakika keşif yaptıktan sonra .. O anlar kamerada

’te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Caddede meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.yi ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf Y.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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