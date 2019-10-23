Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla arama motorlarında sonuçları araştırmaya başladı. Sayısal Loto'da gözler Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından bugünkü çekilişlere çevrildi. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen sonuçlar belirlendi. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 07- 17- 28 - 30 - 36 - 41
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