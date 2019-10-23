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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 23:42

23 Ekim MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! 1 milyon 282 bin liralık ikramiye devretti

19 Ekim Cumartesi günü yapılan çekilişlerde İzmir Gaziemir'deki bir talihli 2 milyon 19 bin 919 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 'da gözler 2 milyonluk ikramiyenin tek talihliye çıkmasının ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. İşte 23 Ekim MPİ ...

23 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla arama motorlarında sonuçları araştırmaya başladı. Sayısal Loto'da gözler Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından bugünkü çekilişlere çevrildi. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen sonuçlar belirlendi. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 07- 17- 28 - 30 - 36 - 41

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