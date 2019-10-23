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  • 24.10.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 00:24

'da çoban dağda ölü bulundu

’nın Hadim ilçesinde kendisinden haber alınamayan çoban dağda ölü bulundu. Güneş'in cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için morguna kaldırıldı.

Konya'da çoban dağda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolhanlar mahallesinde yaşayan Ahmet Güneş (55), hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı.

Akşam saatlerinde hayvanlar başıboş ahıra dönünce, yakınları ve mahalle sakinleri Güneş'i aramaya çıktı.

Yapılan aramada Güneş'in cesedi mahalle yakınlarında bulundu. Güneş'in cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için morguna kaldırıldı.




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