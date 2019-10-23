Bu sene 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. Bu bağlamda çalışanlar 29 Ekim 4 gün tatil olur mu sorusunu internette araştırmaya başladı. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlayan 29 Ekim tatili dolayısıyla devlet kurumlarında çalışan memurlar da öğleden sonra tatil olacak. Aynı zamanda liseler, ilkokul ve ortaokullar da 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra tatil olacak. Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerinden 1 gün kullanarak toplam 4 gün tatil yapma şansına sahip olabilirler. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Peki 29 Ekim resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber var mı?

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