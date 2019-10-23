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  • 24.10.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:16

resmi tatili 4 gün oldu mu? Pazartesi yarım gün mü, ?

2019 Pazartesi yarım gün mü ? resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 29 Ekim resmi tatil mi araştırmaları şimdiden başladı. Resmi tatillerden biri olan 29 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim pazartesi günü yarım gün olur mu, 29 Ekim tatili pazartesi ile birleşip okullar 4 gün tatil olur mu? Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

29 Ekim 4 gün tatil mi oldu Resmi Gazete kararı

Bu sene 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. Bu bağlamda çalışanlar 29 Ekim 4 gün tatil olur mu sorusunu internette araştırmaya başladı. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlayan 29 Ekim tatili dolayısıyla devlet kurumlarında çalışan memurlar da öğleden sonra tatil olacak. Aynı zamanda liseler, ilkokul ve ortaokullar da 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra tatil olacak. Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerinden 1 gün kullanarak toplam 4 gün tatil yapma şansına sahip olabilirler. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Peki 29 Ekim resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber var mı?

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