Canavara kötü haber

İzmir Urla'da iki yıl önce korkunç bir olay yaşandı. Tuğçe Aras A., kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A'dan şiddet gördüğü için ayrılmaya çalıştı. 55 yaşındaki adam ise Aras'a ateş açtı. Genç kadının yüzü parçalandı. Cani adamın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.
METRONUN ÖNÜNE ATLADI
İstanbul'da dün 22 yaşındaki Gizem Y, Mecidiyeköy metrosunda tren geldiği esnada raylara atlayıp intihar etti. Ailesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediği için canına kıyan genç kız, intihar notunda şöyle dedi: "Çocuğum sana emanet ona iyi bak..."
SAPIK KATİP TUTUKLANDI
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda avukat B.Ö, geçen çarşamba adliyedeki bankamatiğe gitti. Bu sırada arkasında bekleyen katip S.M.S., telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekti. Olayı gören bir kişinin kendisine söylemesi üzerine B.Ö, şikayetçi oldu. Sapık, 'Cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
OYUN FACİAYLA BİTTİ!
İstanbul Beyoğlu'nda 11 yaşındaki Emir H.D, dün arkadaşlarıyla sokakta oyun oynuyordu. Ancak bir arkadaşı, kendisini itti. Talihsiz çocuk, 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü çakılan Emir, ağır şekilde yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
METRONUN ÖNÜNE ATLADI
İstanbul'da dün 22 yaşındaki Gizem Y, Mecidiyeköy metrosunda tren geldiği esnada raylara atlayıp intihar etti. Ailesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediği için canına kıyan genç kız, intihar notunda şöyle dedi: "Çocuğum sana emanet ona iyi bak..."
SAPIK KATİP TUTUKLANDI
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda avukat B.Ö, geçen çarşamba adliyedeki bankamatiğe gitti. Bu sırada arkasında bekleyen katip S.M.S., telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekti. Olayı gören bir kişinin kendisine söylemesi üzerine B.Ö, şikayetçi oldu. Sapık, 'Cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
OYUN FACİAYLA BİTTİ!
İstanbul Beyoğlu'nda 11 yaşındaki Emir H.D, dün arkadaşlarıyla sokakta oyun oynuyordu. Ancak bir arkadaşı, kendisini itti. Talihsiz çocuk, 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü çakılan Emir, ağır şekilde yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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