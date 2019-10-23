28 Ekim 2019 Pazartesi yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu? 29 Ekim resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 29 Ekim resmi tatil mi araştırmaları şimdiden başladı. Resmi tatillerden biri olan 29 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim pazartesi günü yarım gün olur mu, 29 Ekim tatili pazartesi ile birleşip okullar 4 gün tatil olur mu? Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

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