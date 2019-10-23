Bu hafta Şans Topu oynayan vatandaşların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Şans Topu oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım son bulurken sonuçlar mpi.gov.tr'den yapılan canlı yayınla açıklandı. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte haftanın sonuçları...

23 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: Birazdan açıklanacak.