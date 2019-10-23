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  • 23.10.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 21:02

MPİ 23 Ekim Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 7 kişi kazanmıştı...

16 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişlerde 7 talihli 400 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Haftanın kazanan numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, hangi şanslı numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte MPİ 23 Ekim Çarşamba çekiliş sonuçları...

23 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bu hafta Şans Topu oynayan vatandaşların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Şans Topu oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım son bulurken sonuçlar mpi.gov.tr'den yapılan canlı yayınla açıklandı. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte haftanın sonuçları...

23 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: Birazdan açıklanacak.

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