Yabancı bakıcı trendi Türkiye'de hızla yayıldı. Son dönemlerde anne-baba olan çiftler, yabancı bakıcı tutmaya başladı. Özellikle Özbek ve Filipinli bakıcı kadınlar, sosyetenin ve ünlü isimlerin çocuklarına dadılık yaptı. Ancak önceki gün bu bakıcılarla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, iki Özbek bakıcının, iki ailenin çocuklarını kaçırdığını yazdı. Hatta bu bakıcıların pasaportlarının sahte olduğu ve yurt dışında bir çeteye çalıştıkları yazıldı. Bunun üzerine emniyet düğmeye bastı.
HUZURLARI BOZULDU
Söz konusu kadınlara ulaşıldı. İddiaların asılsız olduğu anlaşıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Ancak bu durum yabancı bakıcı tutan sosyetiklerde paniğe yol açtı. Sosyal medyada yayılan olayın ardından büyük korku yaşayan birçok ünlü ismin polisle iletişime geçip, bakıcılarının pasaportlarını ve geçmişlerini araştırdıkları ortaya çıktı.
Alişan'ın eşi Buse Varol da oğlu Burak'ı Uzakdoğu'lu bakıcıya emanet etmişti.
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin bebekleri Hamza'ya da yabancı dadı bakıyor.
Başarılı şarkıcı Gülşen de 2 yıl önce dünyaya gelen oğlu Azur Benan'a Filipinli bakıcı tutmuştu.
HUZURLARI BOZULDU
Söz konusu kadınlara ulaşıldı. İddiaların asılsız olduğu anlaşıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Ancak bu durum yabancı bakıcı tutan sosyetiklerde paniğe yol açtı. Sosyal medyada yayılan olayın ardından büyük korku yaşayan birçok ünlü ismin polisle iletişime geçip, bakıcılarının pasaportlarını ve geçmişlerini araştırdıkları ortaya çıktı.
Alişan'ın eşi Buse Varol da oğlu Burak'ı Uzakdoğu'lu bakıcıya emanet etmişti.
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin bebekleri Hamza'ya da yabancı dadı bakıyor.
Başarılı şarkıcı Gülşen de 2 yıl önce dünyaya gelen oğlu Azur Benan'a Filipinli bakıcı tutmuştu.
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