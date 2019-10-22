13 milyonluk talihliyi arıyor!

17 Ekim'de yapılan Süper Loto çekilişinde, 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye kazanan talihli, Milli Piyango İdaresi'nden parasını aldı. Kupon Bucak Ganyan Bayisi'nden yatırılırken, ilçede herkes talihliyi merak ediyor.
Bucak Ganyan Bayi İşletme Sahibi Mehmet İnal, "Bileti ben sattım ancak kime sattığımı ya da hangi gün sattığımı bilmiyorum. Biz de merakla şanslı kişiyi bekliyoruz" diye konuştu.
TARZAN SİNAN
Trabzon'un Araklı ilçesinde hiçbir tırmanma aparatı kullanmadan metrelerce yükseklikteki ağaçlarda budama yapan 42 yaşındaki Sinan Danışmaz, görenlerin yüreklerini ağza getiriyor. Bu işi hobi olarak yaptığını belirten Danışmaz, "Çıkamayacağım ağaç yok. Tırmanmak araba ile hız yapmaktan daha kolay" dedi.
TELEPATİ!
ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan modacı Tuğçe Taş (34), 14 Ekim günü kayıplara karıştı. İstanbul'da yaşayan Tuğberk Taş, kardeşi için ABD'nin her yerine kayıp ilanları astırdı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu'na yardım çağrısı yaptı. Modacı, bir haftanın ardından ailesine ulaştı.
Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş. Biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış. Annem de Tuğçe'nin yanına gitti şu an durumu iyi" ifadesini kullandı.
SELİN ÖRNEK OLSUN
İlkokul 6. sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek (12), engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştı. Donanımını ve yazılımını kendisinin yaptığı robot rehber köpek tasarladı.
Projesiyle İrlanda'daki yarışmada birinciliği yakaladı. Göğsümüzü kabarttı.
TÜRKİYE'DE İYİLEŞTİ
İsveç'te yaşayan Hamza Jusufoski (12), kekeme olarak dünyaya geldi. Terapiler, küçük çocuğu iyileştirmedi. Babası Nevzat Jusufoski'yle Türkiye'ye gelen ve 3 ayda iyileşen Hamza, "Artık Galatasaray marşlarını söyleyebileceğim" dedi.
CANINI ZOR KURTARDI
BURSA'NIN İnegöl İlçesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Aslan, tedavi altına alındı.
DAYAKÇI MÜDÜRE TEPKİ
Antalya Konyaaltı'ndaki bir ortaokulda müdürlük yapan B.T., 16 Ekim'de görsel sanatlar öğretmeni A.U.'ya şiddet uyguladı. İlçedeki başka bir okula yollandı. Ancak veli, müdürü okulda istemedikleri için eylem yaptı.
Bucak Ganyan Bayi İşletme Sahibi Mehmet İnal, "Bileti ben sattım ancak kime sattığımı ya da hangi gün sattığımı bilmiyorum. Biz de merakla şanslı kişiyi bekliyoruz" diye konuştu.
TARZAN SİNAN
Trabzon'un Araklı ilçesinde hiçbir tırmanma aparatı kullanmadan metrelerce yükseklikteki ağaçlarda budama yapan 42 yaşındaki Sinan Danışmaz, görenlerin yüreklerini ağza getiriyor. Bu işi hobi olarak yaptığını belirten Danışmaz, "Çıkamayacağım ağaç yok. Tırmanmak araba ile hız yapmaktan daha kolay" dedi.
TELEPATİ!
ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan modacı Tuğçe Taş (34), 14 Ekim günü kayıplara karıştı. İstanbul'da yaşayan Tuğberk Taş, kardeşi için ABD'nin her yerine kayıp ilanları astırdı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu'na yardım çağrısı yaptı. Modacı, bir haftanın ardından ailesine ulaştı.
Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş. Biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış. Annem de Tuğçe'nin yanına gitti şu an durumu iyi" ifadesini kullandı.
SELİN ÖRNEK OLSUN
İlkokul 6. sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek (12), engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştı. Donanımını ve yazılımını kendisinin yaptığı robot rehber köpek tasarladı.
Projesiyle İrlanda'daki yarışmada birinciliği yakaladı. Göğsümüzü kabarttı.
TÜRKİYE'DE İYİLEŞTİ
İsveç'te yaşayan Hamza Jusufoski (12), kekeme olarak dünyaya geldi. Terapiler, küçük çocuğu iyileştirmedi. Babası Nevzat Jusufoski'yle Türkiye'ye gelen ve 3 ayda iyileşen Hamza, "Artık Galatasaray marşlarını söyleyebileceğim" dedi.
CANINI ZOR KURTARDI
BURSA'NIN İnegöl İlçesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Aslan, tedavi altına alındı.
DAYAKÇI MÜDÜRE TEPKİ
Antalya Konyaaltı'ndaki bir ortaokulda müdürlük yapan B.T., 16 Ekim'de görsel sanatlar öğretmeni A.U.'ya şiddet uyguladı. İlçedeki başka bir okula yollandı. Ancak veli, müdürü okulda istemedikleri için eylem yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.