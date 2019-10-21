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  • 21.10.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 20:23

Sivas'ta korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer ve Sevim Çelik, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sivas'ta korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Çelik (50) yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobille, Mehmet Akif Sayan'ın kullandığı 58 BG 966 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolunda Kılavuz kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevim (46) ve Mevlüde Çelik yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer ve Sevim Çelik, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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