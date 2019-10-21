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  • 21.10.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 20:21

Son dakika: 'den çok kritik uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Orta ve , 'nun güney ve doğusu, Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, ’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

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