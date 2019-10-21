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  • 21.10.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 20:43

’da korkunç olay! Kestane toplamaya çıkmıştı...

’da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak için Uludağ'a çıktı. Kestane toplarken tutunduğu ağacın kırılması sonucu dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı. Çapmanın etkisi ile başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.'nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı.

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