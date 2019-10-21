Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak için Uludağ'a çıktı. Kestane toplarken tutunduğu ağacın kırılması sonucu dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı. Çapmanın etkisi ile başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.'nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı.
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