Sigara haram mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan,sigara konusunda açıklama yaptı.Sigara konusuna değinen Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki sigara haram mı? Detaylar haberimizde... Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır. Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir.

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