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  • 21.10.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 14:35

, günah mı, mekruh mu? nasıl olacak?

Sigara haram mı? Başkan Erdoğan Rize Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Rize Tanıtım Günleri’ne katıldı. Başkan Erdoğan etkinlikte sigara konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram." dedi. Sağlımız için oldukça zararlı olan sigarada oldukça fazla zehir bulunmaktadır. Sigara yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da. Peki , günah mı, mekruh mu? nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Sigara içmek haram mı?

Sigara haram mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan,sigara konusunda açıklama yaptı.Sigara konusuna değinen Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki sigara haram mı? Detaylar haberimizde... Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır. Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir.

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