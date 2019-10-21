Mormiks nedir? Mor ekmeğin faydaları neler? Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilmeye başlanan mor ekmeğin içeriği merak ediliyor. Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mormiksin insan vücuduna yararlı olduğu biliniyor. Fonksiyonel gıda olarak bilinen mormiksin vücutta onarım işlemlerini başlatıığı uzmanlar tarafından açıklandı. Peki, mormiks nedir? Mor ekmek nasıl yapılır? Mor ekmeğin faydaları neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MOR EKMEK İLK KEZ MALATYA'DA ÜRETİLİYOR

İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya'da başladı.