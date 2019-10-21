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  • 21.10.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 14:14

Son dakika: 'de korkutan ! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberine göre Avrupa- , 'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de korkutan deprem!

Avrupa- , Akdeniz'de merkez üssü 'nın Kaş ilçesinin 96 km güneyi olan 4.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 13:30'da meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:

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