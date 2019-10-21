Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinin 96 km güneyi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 13:30'da meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:
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