Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinin 96 km güneyi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 13:30'da meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:



