29 Ekim Cumhuriyet Bayramına az bir süre kaldı. Tatil planı yapacak olanlar kaç gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.