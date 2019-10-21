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İncilay’a veda

lu müzik öğretmeni , ilik ine yenik düştü. 'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay öğretmenin cenazesi, Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

İncilay’a veda
lu müzik öğretmeni , ilik ine yenik düştü. 'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay öğretmenin cenazesi, Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

Alim ve Ayşe Baş çiftinin kızı olan İncilay Baş için Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"İlçemizde Gazi Ortaokulu'nda 2016'da görev yapan öğretmenimiz, fark yaratan projelere imza atmış ve il dışında da okulumuzu temsil etmişti."

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