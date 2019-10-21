İncilay’a veda

Ordulu müzik öğretmeni İncilay Baş, ilik kanserine yenik düştü. Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay öğretmenin cenazesi, Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
Alim ve Ayşe Baş çiftinin kızı olan İncilay Baş için Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
"İlçemizde Gazi Ortaokulu'nda 2016'da görev yapan öğretmenimiz, fark yaratan projelere imza atmış ve il dışında da okulumuzu temsil etmişti."
Alim ve Ayşe Baş çiftinin kızı olan İncilay Baş için Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
"İlçemizde Gazi Ortaokulu'nda 2016'da görev yapan öğretmenimiz, fark yaratan projelere imza atmış ve il dışında da okulumuzu temsil etmişti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.