Öfkeli koca, eski eşini ve arkadaşını katletti. Ardından intihar etti. Korkunç olayın adresi İstanbul'un Beylikdüzü semtiydi. Bir çocukları olan Sezgin ve Özlem Sancar çiftinin evlilikleri şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Ancak Sezgin Er, boşanmayı hazmedemedi. Önceki gün, iş çıkışı arkadaşlarıyla yemek yiyen eski eşi Özlem Sancar ve Doktor İbrahim Şilfeler'i takip etti. İkilinin bulunduğu aracın önünü kesti. Araçtan inip eski eşine ve Şilfeler'e defalarca ateş etti. Kendisi de aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan Özlem Sancar ve İbrahim Şilfeler, hastaneye sevk edildi. Ancak ikili tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis araç çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Sancar'ın evine bıraktığı öğrenildi.
SEZGİN ER - CANi KOCA
DR. İBRAHİM ŞİLFELER - ÖLDÜ
Ağır yaralanan Özlem Sancar ve İbrahim Şilfeler, hastaneye sevk edildi. Ancak ikili tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis araç çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Sancar'ın evine bıraktığı öğrenildi.
SEZGİN ER - CANi KOCA
DR. İBRAHİM ŞİLFELER - ÖLDÜ
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