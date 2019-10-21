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Beylikdüzü'nde eski koca dehşet saçtı! Genç kadını ve doktor arkadaşını sokak ortasında katletti

, eşi Özlem'den boşanmayı hazmedemedi. Genç kadını ve doktor arkadaşını sokak ortasında katletti. Kendisi de aynı silahla hayatına son verdi.

Aşk cinayet intihar
Öfkeli koca, eski eşini ve arkadaşını katletti. Ardından etti. Korkunç olayın adresi 'un Beylikdüzü semtiydi. Bir çocukları olan Sezgin ve Özlem Sancar çiftinin evlilikleri şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Ancak , boşanmayı hazmedemedi. Önceki gün, iş çıkışı arkadaşlarıyla yemek yiyen eski eşi ve Doktor 'i takip etti. İkilinin bulunduğu aracın önünü kesti. Araçtan inip eski eşine ve Şilfeler'e defalarca ateş etti. Kendisi de aynı silahla intihar etti.

Ağır yaralanan Özlem Sancar ve İbrahim Şilfeler, hastaneye sevk edildi. Ancak ikili tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis araç çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Sancar'ın evine bıraktığı öğrenildi.



SEZGİN ER - CANi KOCA



DR. İBRAHİM ŞİLFELER - ÖLDÜ

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