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  • 21.10.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 01:07

’ın : 2 ağır yaralı

'ın Nazilli ilçesinde yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın bıçaklı kavga: Yaralılar var

Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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