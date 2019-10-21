Korkunç olay Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda yaşandı. Dilek Sarıgül (24), Cuma akşamı arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönmek için yola çıktı. Parktan geçtiği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Genç kızın çığlık atması üzerine sapık olay yerinden kaçtı. Polise giderek şikayetçi olan Dilek Sarıgül, "Ben her gün buradan korkarak geçiyorum ve en son korktuğum şey başıma geldi" açıklamasını yaptı. Mahalle sakinlerinden Neşe Alver, akşam parktan geçmeye korktuklarını vurguladı.
"Endişe yaşıyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından şoka giren Dilek Sarıgül, "Ben çığlık atınca tacizci kaçtı. Park çok karanlıktı yüzünü göremedim" dedi.
"Endişe yaşıyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından şoka giren Dilek Sarıgül, "Ben çığlık atınca tacizci kaçtı. Park çok karanlıktı yüzünü göremedim" dedi.
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