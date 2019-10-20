29 Ekim Cumhuriyet Bayramına az bir süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden 29 Ekim tatili kaç gün diye sormaya başladı bile.

Bu anlamda 29 Ekim ne zaman ve 29 Ekim resmi tatil mi araştırmaları başladı. Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor yani resmi olarak tatil birleştirilemeyecek. Fakat hafta sonu ile birlikte pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra 28 Ekim günü yarım gün okula gidecek. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.