Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.10.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 22:20

19 yaşındaki genç motosiklet sında hayatını kaybetti

’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Salih G’nin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Osmaniye'de feci kaza! 19 yaşındaki genç...
Edinilen bilgiye göre , Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekrem Elmas'ın kullandığı 80 AAR 112 plakalı motosiklet ile Salih G. (59) idaresinde ki 80 AJ 767 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet fırlayarak asfalt zemine düşen Ekrem Elmas ağır yaralandı.



KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ekrem Elmas'ı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekrem Elmas kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Salih G'nin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri