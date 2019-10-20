Kocasından şiddet gören çaresiz kadın, yardım çağrısı yaptı: Ölmek istemiyorum

Kadına yönelik şiddetin son adresi Denizli'nin Serinhisar İlçesi'ydi. Ümran K. (30), 12 yıl önce Ali Göksel K. (40) ile evlendi. Çiftin üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. Ali Göksel K., son 6 yılda eşine defalarca şiddet uygulayıp eziyet etti. Haziran ayında kocasına boşanma davası açan Ümran K. çocuklarını da alarak annesinin evine gitti.
Pompalı tüfekle karısının kaldığı eve giden, defalarca ateş ettiği kapıyı kıran cani koca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bugüne kadar 18 kez koruma kararı aldıran Ümran K., eşinin önceki gün tahliye olduğunu ve korkusunun arttığını söyledi. Yardım istedi: Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum.
Eşinin kaldığı evi basan Ali Göksel K., kapıyı tüfekle parçaladı.
Pompalı tüfekle karısının kaldığı eve giden, defalarca ateş ettiği kapıyı kıran cani koca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bugüne kadar 18 kez koruma kararı aldıran Ümran K., eşinin önceki gün tahliye olduğunu ve korkusunun arttığını söyledi. Yardım istedi: Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum.
Eşinin kaldığı evi basan Ali Göksel K., kapıyı tüfekle parçaladı.
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