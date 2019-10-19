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  • 19.10.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 20:58

Tekirdağ'da feci anı güvenlik kamerasında! Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kenarında arkadaşıyla beklerken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Arkadaşı gözleri önünde ölen kamyon şoförü yı anlattı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Yulaflı Mahallesi mevkiindeki bir benzin istasyonunun girişinde meydana geldi.

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