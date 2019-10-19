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  • 19.10.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 21:40

Niğde'deki üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan ve 'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu.

Flaş gelişme! Sürücü tutuklandı

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri (23) ve 'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

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