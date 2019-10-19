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  • 19.10.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 19:43

'de 9 yaşındaki çocuğu darp etti! Sebebi şaşkına çevirdi...

’nin ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.’yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi.

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Sebebi şaşkına çevirdi...

İddiaya göre, 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçen K.A.'yı babası Ali E.'ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı.

Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi. Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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