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  • 19.10.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 19:31

'da akılalmaz olay! Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı

'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın 3. katında oturan Fulya B. bir süre önce sözlüsünden ayrıldı.

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