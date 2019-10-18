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  • 18.10.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 23:19

Üniversiteyi yasa boğdu... 2 genç kadın yaşamını yitirdi

'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız öldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı.

Üniversiteyi yasa boğdu... 2 genç kadın yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, -Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı.

Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

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