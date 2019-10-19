Kadına yönelik şiddet, bitmek bilmedi. İstanbul Halkalı'da 15 Eylül'de yaşanan olay ise tüyler ürpertti. 5 yıldır dini nikahla yaşayan Kübra Tayfur ve Ersin Ülker'in bu beraberliğinden iki çocukları dünyaya geldi.

Ancak çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Başka bir eve taşınan Kübra Tayfur, eski eşinin tehditleri nedeniyle polise gitti. Durumu hazmedemeyen Ersin Ülker ise eski eşinin evine gitti. Bıçakla yaraladığı Tayfur'un yüzüne göğsüne, kollarına ve sırtına kızgın yağ dökerek canına kast etti.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, gördüğü tedavinin ardından iyileşti. Cani hoca hakkında hazırlanan iddianamede detaylar tüyler ürpertti.

CANAVARCA HİSLE...

Şüphelinin 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 3 yıl hapsi istendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, iddianame hazırlanması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

38 SUÇTAN SABIKASI VAR

Ülker'in hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde satışı gibi 38 suçtan sabıkası çıktı.