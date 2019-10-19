Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali gerçek oluyor...

Samsun'da yaşayan, 3 yıl önce katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Gamze Çınar'ın (20) hayalleri gerçek oluyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak doktorluk hayalini gerçekleştiren Gamze Çınar'ın yeni hedefi ise yarım kalan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek. Çınar, "Haftada 3 gün 2 saat antrenman yapıyorum. Onun dışında okul hızla devam ediyorum" dedi.