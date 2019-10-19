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Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali gerçek oluyor...

'da yaşayan, 3 yıl önce katıldığı 'nda dünya ikincisi olan 'ın (20) hayalleri gerçek oluyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'ni kazanarak doktorluk hayalini gerçekleştiren Gamze Çınar'ın yeni hedefi ise yarım kalan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek.

Bileğine sağlık!

Samsun'da yaşayan, 3 yıl önce katıldığı 'nda dünya ikincisi olan 'ın (20) hayalleri gerçek oluyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'ni kazanarak doktorluk hayalini gerçekleştiren Gamze Çınar'ın yeni hedefi ise yarım kalan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek. Çınar, "Haftada 3 gün 2 saat antrenman yapıyorum. Onun dışında okul hızla devam ediyorum" dedi.

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