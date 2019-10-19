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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 23:16

19 Ekim MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 2 milyon liralık ikramiyenin sahibi belli oldu

Bugün bayilerden oynayan binlerce kişi çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Çarşamba günü yapılan çekilişte yaklaşık 16 milyon liralık ikramiye tek bir bilete isabet etti. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 19 Ekim açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte haftanın beklenen sonuçları...

19 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Çarşamba günü yapılan çekilişte 15 milyon 720 bin liralık ikramiye İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Sayısal Loto'da gözler büyük ikramiyenin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 19 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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