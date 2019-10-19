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  • 19.10.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 23:02

'da korkunç olay! Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

’da arkadaşlarının haber alamadığı iki genç, kaldıkları evde polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.


Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Eşin (23) dün Konya'dan arkadaşı olan ve Ortaköy'de bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaşı'nın (26) yanına gezmeye geldi.

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