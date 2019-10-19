Olay, dün saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş'ta arkadaşlarıyla birlikte oturan 24 yaşındaki Dilek Sarıgül, saat 22.50 sıralarında eve gitmek için kafeden çıktı. Ihlamur Dere Caddesi üzerinden Dünya Barış Parkı içinden geçerek Cami Çıkmazı Sokağı'ndan evine gitmeye çalışan genç kız, bu sırada ağaçlık karanlık bölgeden birinin kendisine doğru geldiğini hissetti. Genç kız korkarak, hızlı bir şekilde yürümeye başlarken, şüpheli ise aynı şekilde hızlanıp genç kızı taciz etti. Bir anda neye uğradığını şaşıran kız, bağırarak çığlık atmaya başladı. Komşular ve parkta bulunan vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Genç kızı daha sonra polis karakoluna giderek şahıs hakkında şikayette bulunurken, polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan kızın tacize uğradığı ve şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.