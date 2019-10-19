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13 yaşındaki Meryem'e ilik bulundu ama 'a gelecek parası yok!

'nin Yüksekova ilçesinde lösemi hastası olan ortaokul öğrencisi (13) için uygun ilik bulundu. Nakil için 'a gitmesi gereken Meryem, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

İyilik kazanacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lösemi hastası olan ortaokul öğrencisi (13) için uygun ilik bulundu. Nakil için 'a gitmesi gereken Meryem, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Enver Bakır da, "İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde ilik nakli yapacakları söylendi. Ancak maddi durumum olmadığı için kızımı istanbul'a götüremiyorum" diye konuştu.

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