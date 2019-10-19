Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lösemi hastası olan ortaokul öğrencisi Meryem Bakır (13) için uygun ilik bulundu. Nakil için İstanbul'a gitmesi gereken Meryem, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Enver Bakır da, "İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde ilik nakli yapacakları söylendi. Ancak maddi durumum olmadığı için kızımı istanbul'a götüremiyorum" diye konuştu.