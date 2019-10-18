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  • 19.10.2019 00:12
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 00:12

İğrenç olay! 14 yaşındaki kızı zorla alıkoyup...

Arnavutköy'de 14 yaşındaki bir çocuğa da bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü

İğrenç olay! 14 yaşındaki kızı zorla alıkoyup...

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki uyruklu bir çocuk bir derneğe başvurarak, ev sahibi tarafından ya uğradığını söyledi.

Dernek yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.

ifadesinde, kızı kendisine iki ay önce eş olarak istediğini öne süren şüpheli C.Ç, dini nikah yaptıklarını, resmi nikah yapmaması üzerine kendisinin bu suçlamayla karşılaştığını savundu.

Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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