Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftasonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Yapılan duyuruda haftasonuna ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. İşte 19 ve 20 Ekim haftasonu hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Afyon, Uşak, Karaman, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çankırı, Sinop, Giresun, Batman ve Siirt çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.