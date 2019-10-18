Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.10.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:42

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası belli oldu

'da, hesabından tartıştıktan sonra öğrenci evine çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'ye (25) verilen 10'ar yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi'nce 8'er ay 22'şer güne indirilip, 5 yıl süreyle ertelendi.

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'taki öğrenci evinde 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi evlerine çağırdı. Üç arkadaş da kızların evine gitti. Ancak tartışma kavgaya dönüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası belli oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri