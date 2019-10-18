Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.10.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 20:07

'ta yoğun güvenlik önlemleri! Yağmur suyu ortaya çıkardı

'ta bir köyde yağışın ardından tarihi kalıntılar ortaya çıkınca koruma altına alınan bölgede kazı çalışması başlatıldı. Bölgedeki küp ve tarihi kalıntıların çıkartılması için arkeolog gözetiminde kazı çalışması başlatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri! Yağmur suyu ortaya çıkardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyünde, in bulunabileceği bölgeler ile sit alanlarının kontrolü esnasında yağmur sularının ortaya çıkardığı küp ve tarihi eserlere rastladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ve ilgili kurumlara bildirdi.

Bölgedeki küp ve tarihi kalıntıların çıkartılması için arkeolog gözetiminde kazı çalışması başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTokat'ta yoğun güvenlik önlemleri! Yağmur suyu ortaya çıkardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri