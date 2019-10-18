Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.
Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu! Aralarında piton ve yavru timsah da var
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan bir otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.
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