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  • 18.10.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:31

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu! Aralarında piton ve yavru timsah da var

'de 'nda arama yapılan bir otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.

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