Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde kış lastiği konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca kişi kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bu nedenle arama motorlarında "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılıyor. İşte kış lastiği uygulamasına dair detaylar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.