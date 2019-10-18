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  • 18.10.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 17:47

? Zorunlu hangi tarihte başlayacak? İşte cezası

Ekim aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kış lastiğinin ne zaman takılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda "?" sorusunun araştırması artış gösterdi. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

Kışlık lastik ne zaman takılır?

Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde kış lastiği konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca kişi kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bu nedenle arama motorlarında "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılıyor. İşte kış lastiği uygulamasına dair detaylar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

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