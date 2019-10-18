İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekiplerinin, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında durdurduğu lastik botta 58'i Afgan, 6'sı Suriye uyruklu 64 düzensiz göçmen bulundu.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 21 Afganistan, 17 Suriye ve 3 İran uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık ve Dikili ilçesi Madra çayı açıklarında sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da 42 Afganistan, 23 Suriye, 1 Filistin, 1 Cezayir ve 1 Kuveyt uyruklu 68 düzensiz göçmen bulundu.