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  • 19.10.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 02:03

'de 173 düzensiz yakalandı

'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 173 düzensiz yakalandı.

İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı

ekiplerinin, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında durdurduğu ta 58'i Afgan, 6'sı uyruklu 64 düzensiz bulundu.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 21 , 17 Suriye ve 3 uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık ve Dikili ilçesi Madra çayı açıklarında sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da 42 Afganistan, 23 Suriye, 1 , 1 Cezayir ve 1 Kuveyt uyruklu 68 düzensiz göçmen bulundu.



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