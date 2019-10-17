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  • 17.10.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:55

Son dakika: 'de işçi servisi yaptı

Son dakika haberine göreİstanbul 'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


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