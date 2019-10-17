Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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