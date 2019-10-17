Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? Magnum'um Maserati ödüllü çekiliş kampanyasına katılan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor Çekiliş sonucunda 2 kişi Maserati Ghibli 2018 model otomobil kazandı. Sonuçlar Magnum'un resmi internet adresinden duyuruldu. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 Magnum çekiliş sonuçları kim kazandı? İşte Maserati kazananların isimleri...

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Kazananlar Magnum'un resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.