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  • 17.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:03

'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor... 17 Ekim Perşembe MGM

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü yurt geneli günlük hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi. Bazı bölgelerde ise yer yer puslu ve sisli hava hakim olacak. İşte 17 Ekim Perşembe ...

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yurt genelinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte 17 Ekim Perşembe günü Meteoroloji tarafından yayınlanan il il hava durumu raporu...

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği açıklandı.

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