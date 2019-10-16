Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 1262. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 15 milyon 720 bin 956 lira olarak açıklandı. Büyük umutlarla çekilişe katılan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Sayısal Loto 7 haftadır devrediyordu. Peki, Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar neler? İşte 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (16 EKİM 2019)

16 Ekim Sayısal Loto sonucu: 01 - 04 - 06 - 35 - 40 - 47

Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.