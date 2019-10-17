Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı.
Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı.
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