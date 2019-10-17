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  • 17.10.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:59

Son dakika: Birgül'ün si tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı! Vahşice katletmişti

'in Konak ilçesinde 'in güzellik salonu işleten si 'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi 'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra ediyor.

Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı.

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