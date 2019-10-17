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'da havalimanı görevlisine hakaret eden kadının cezası belli oldu!

havalimanı çalışanına, “Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” dedi. Bin 740 lira ceza yedi. Ancak karar ertelendi.


İstanbul'da 25 Nisan'da 'a gitmesi planlanan uçak rötar yaptı. Bunun üzerine yolculardan Fatma Funda Esenç ile personel Tuğçe Sevi arasında tartışma çıktı. Esenç, havalimanı çalışanına "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diye bağırdı. O anların görüntüsü ise kısa sürede internette yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları Funda Esenç'i, kullandığı kelimelerden dolayı kınadı. Olayla ilgili görülen davada dün karar çıktı. Duruşmaya katılmayan Esenç, 18 Eylül'de "Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek, dalga geçtiler. Stresliydim, pişmanım" şeklinde savunma yapmıştı. Mahkeme, sanığı bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı...


KARARA İTİRAZ EDECEKLER
, "Şikayetçiyim. Dalga geçerek cevap vermedim" dedi. Genç kadının avukatı Hazal Algan Canseven ise karara itaraz edeceklerini söyledi.





'in, havalimanı çalışanını aşağıladığı anlar saniye saniye kaydedilmişti.

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