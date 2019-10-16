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  • 17.10.2019 06:39
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 06:39

Son dakika: ’da otomobil devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberine göre ’nın Merzifon ilçesinde otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İlk gelen bilgilere göre kazada 3 kişi yaralandı.

Amasya'da feci kaza: Yaralılar var!
Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Sazlıca köyü mevkiinde kontrolündeki 05 DN 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada Sürücü Vahit Yılmaz ve araç içerisinde bulunan Elmas Arslan ve Yasemin Çevik yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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